iPad Air: Apple sta sviluppando quello di sesta generazione

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, in base alle dichiarazioni di Mark Gurman di Bloomberg che come di consueto ha pubblicato la sua newsletter, Apple starebbe sviluppando un iPad Air di sesta generazione, ma al momento non è dato sapere quando, di preciso, farà capolino sul mercato.

iPad Air di sesta generazione in sviluppo

Apple ha aggiornato l’ultima volta l’iPad Air a marzo 2022 implementando il chip M1, una fotocamera frontale da 12 megapixel con supporto Center Stage, una porta USB-C più veloce, il supporto al 5G per il modello cellular e nuove opzioni di colore. Si tratta del modello attualmente commercializzato.

Per quel che riguarda il nuovo presunto modello in dirittura d’arrivo, non vi è certezza in merito a quali saranno le nuove caratteristiche implementate, ma potrebbe venire aggiunto il nuovo chip M2, una porta Thunderbolt come per iPad Pro, una fotocamera frontale orientata orizzontalmente come su iPad di decima generazione e nuove opzioni di colore.

Da tenere presente che nelle scorse ore Mark Gurman ha riferito altresì che i primi Mac con chip M3 potrebbero venire annunciati questo ottobre, ma non si aspetta alcun aggiornamento importante per la linea iPad di quest’anno e visto che un iPad Air non sarebbe considerato un update di rilievo non è chiaro se il dispositivo verrà aggiornato entro la fine del 2023 oppure se ciò accadrà nel 2024.

Al riguardo, Mark Gurman ha scritto “per coloro che si chiedono dell’iPad – un altro prodotto che in genere viene aggiornato a ottobre – non mi aspetterei aggiornamenti importanti fino a quando gli iPad Pro M3 con schermi OLED non arriveranno l’anno prossimo” aggiungendo inoltre che “un modello di iPad Air che aumenta le sue specifiche è anche in fase di sviluppo”.