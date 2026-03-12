iPad Air con chip M4 a -100 euro: ecco l'offerta sul nuovo modello

Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, ma in questo momento c’è uno sconto di 100 euro su Amazon che taglia il prezzo del nuovo iPad Air con chip M4, quello annunciato da Apple solo una settimana fa. È la versione con 256 GB di memoria interna. Si tratta di una promozione tanto conveniente da far pensare a un errore, ma è tutto vero. Non fatichiamo a immaginare che andrà sold out in breve tempo, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne in fretta.

Risparmia 100 euro sul nuovo iPad Air con chip M4

Integra il display Liquid Retina da 11 pollici con risoluzione 2360×1640 pixel. Sotto la scocca ci sono il cuore pulsante con CPU 8-core, GPU 9-core e Neurale Engine 16-core, fotocamere posteriore e anteriore da 12 megapixel (davanti con tecnologia Center Stage), altoparlanti stereo posizionati in orizzontale, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, Touch ID e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS e non manca il supporto nativo alle funzionalità AI della suite Apple Intelligence. All’interno della scheda completa puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi.

Da listino costerebbe 799 euro, ma grazie allo sconto di 100 euro disponibile in questo momento puoi acquistare il nuovo iPad Air con chip M4 da 256 GB al prezzo di 699 euro, la stessa spesa chiesta dallo store ufficiale Apple per la versione da 128 GB. La colorazione è Grigio siderale.

La Festa delle Offerte di Primavera è entrata nel vivo e le ottime occasioni non mancano. Visita la vetrina dedicata per scoprire quelle più interessanti. L’evento andrà avanti fino a lunedì, proponendo affari in ogni categoria dell’e-commerce: dall’informatica alla smart home, passando dall’elettronica come in questo caso.