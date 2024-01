iPad Air: il modello da 12,9" svelato dai CAD

Il nuovo anno da poco cominciato dovrebbe rivelarsi particolarmente interessante per chi sta attendendo da tempo di sostituire il proprio iPad con un nuovo modello. Stando infatti a quanto emerso nelle ore addietro, nei mesi a venire dovrebbe fare capolino sul mercato un nuovo iPad Air da 12,9 pollici, il cui design è stato svelato da alcuni rendering CAD.

iPad Air: i rendering CAD del modello da 12,9 pollici

Più in dettaglio, i rendering, visibili nella gallery di seguito annessa, mostrano un aspetto generale abbastanza simile al design dell’iPad Air di quarta e quinta generazione, ma ridimensionato per poter accogliere un display più grande.

Ciò che però salta maggiormente all’occhio sul dispositivo è la presenza di un’unità della fotocamera posteriore ridisegnata, che ora sporge dalla parte posteriore presentandosi sotto forma di pillola allungata, similmente a quanto già proposto in passato su iPhone X e iPhone XS, diversamente del singolo ritaglio sporgente rotondo che si trova sull’attuale iPad Air.

Sulla parte anteriore del tablet, invece, ci sono molte similitudini con l’iPad Pro da 12,9 pollici, ma con cornici molto più spesse, proprio come il modello Air del tablet da 10,9 pollici.

Il nuovo tablet dovrebbe rivolgersi a coloro che desiderano un tablet più grande del modello attualmente in carica, ma non necessitano di funzioni di fascia alta offerte delle variati Pro, come ad esempio ProMotion e scanner LiDAR. Questo approccio di Apple è analogo a quanto già fatto dall’azienda con il MacBook Air da 13,6 e 15,3 pollici, così come con l’iPhone 15 da 6,1 pollici e l’iPhone 15 Plus da 6,7 pollici.