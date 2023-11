iPad Air: un modello da 12,9 pollici nel 2024

Stando a quelle che sono le più recenti previsioni fatte dall’analista Ming-Chi Kuo, nel 2024 ormai alle porte, Apple lancerà sul mercato un nuovo modello di iPad Air da 12,9 pollici, che verrà rilasciato unitamente al “classico” modello da 10,9 pollici ed entrambi avranno la priorità sull’intera gamma.

iPad Air da 12,9 pollici in arrivo

Apple dovrebbe andare a compensare la mancanza di nuovi iPad verificatasi quest’anno, per la prima volta dopo tanto tempo, aggiornando tutti i modelli esistenti nel 2024, in accorto con quanto riferito anche da Mark Gurman giorni addietro, ma come anticipato la serie Air dovrebbe avere la priorità su tutto, con la produzione di massa di nuovi chip a essi dedicati che dovrebbe venire avviata nel primo trimestre del prossimo anno.

Inoltre, Kuo afferma che il nuovo modello di iPad Air avrà uno schermo LCD, non con tecnologia mini-LED, ma comunque beneficerà del medesimo backplane di ossido, il che consentirà di raggiungere prestazioni di visualizzazione migliori rispetto a quanto già proposto.

Nel secondo trimestre, poi, dovrebbe venire lanciata una nuova generazione di iPad Pro, con un telaio ridisegnato e con il chip M3. Inoltre, l’OLED dovrebbe rappresentare un aggiornamento significativo sia per la qualità dell’immagine che per il consumo energetico.

Nel secondo semestre dell’anno, probabilmente in autunno, Apple introdurrà nuove versioni di iPad mini e base di 11a generazione. L’attuale iPad più economico in vendita, vale a dire quello di 9a generazione, sarà interrotto prima della fine del 2024, il che completerà la transizione verso la porta USB-C per l’intera gamma dei tablet dell’azienda.

Nonostante gli aggiornamenti, è bene tenere presente che Kuo non è particolarmente ottimista riguardo alle vendite. L’analista, infatti, prevede una spedizione totale di iPad di circa 52-54 milioni di unità, un leggero aumento rispetto alle stimate 50 milioni di unità spedite quest’anno, ma comunque ben al di sotto del picco del 2022 di 63 milioni di unità.