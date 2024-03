iPad Air: il modello di sesta generazione è in spedizione

All’arrivo sul mercato del nuovo e tanto chiacchierato iPad Air di sesta generazione sembra volerci poco, davvero poco. Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, il nuovo modello del tablet di casa Apple sta venendo spedito negli Stati Uniti e in altri Paesi per dare il via alla fase di lancio.

iPad Air di sesta generazione pronto per il lancio sul mercato

L’indiscrezione proviene dal leaker noto come Instant Digital, il quale afferma su Weibo che i produttori in Cina stanno ora spedendo l’iPad Air di nuova generazione, in due differenti dimensioni, in località all’estero. “Tutto è pronto” per il lancio, dice il leaker.

In merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche, si dice che l’iPad Air di sesta generazione sia dotati del chip M2, di una fotocamera posteriore ridisegnata e di aggiornamenti delle specifiche relativi a Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E.

Inoltre, come anticipato, il nuovo tablet della “mela morsicata” dovrebbe essere proposto per la prima volta in assoluto in due dimensioni, proprio come per iPhone, Apple Watch, iPad Pro, MacBook Air e MacBook Pro. Una delle opzioni per le dimensioni sarà la stessa delle due generazioni precedenti, ovvero 10,9 pollici, mentre l’altra dovrebbe corrispondere a 12,9 pollici.

Recenti rapporti provenienti dall’Asia suggeriscono che Apple annuncerà nuovi modelli di iPad martedì 26 marzo, dunque la prossima settimana, unitamente alla nuova versione di iPad Pro, e le spedizioni delle ultime ore sembrerebbero confermare la suddetta tesi. Mark Gurman di Bloomberg, invece, è del parare che potrebbero arrivare ad aprile, con il rilascio di iPadOS 17.4.