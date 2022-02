iPad Air in OFFERTA al prezzo più basso di sempre

L’ottimo iPad Air si trova in offerta su Amazon a 599€, con quasi 100 euro di risparmio rispetto al prezzo solito. Si tratta della versione con connettività WiFi e memoria interna da 64GB, lo sconto è del 10%.

Con l’ultimo modello della serie Air, Apple ha sbaragliato la concorrenza, proponendo un tablet completo e versatile sotto ogni punto di vista. Il bellissimo display Liquid Retina True Tone da 10,9 pollici è il vero cavallo di battaglia di iPad Air, un’unità ideale per chi disegna o gestisce progetti grafici. La compatibilità con la Pencil è fondamentale per un dispositivo pensato per i creativi.

Grazie al sistema operativo iPad OS, compatibile con moltissimi software professionali, il tablet di Apple può permettersi di sostituire un Mac in moltissimi ambiti. Non manca la possiibilità di ritoccare le foto con Lightroom o finalizzare progetti di editing video con software davvero professionali.

Oggi la versione base del nuovo iPad Air è in forte sconto su Amazon a 599€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.