iPad Air in SUPER OFFERTA: è il momento perfetto per acquistarlo

La quarta generazione di iPad Air si trova in offerta su Amazon a 579€, nella variante con connettività Wi-Fi e 64 GB di memoria interna. Lo sconto del 13% corrisponde ad un risparmio di ben 90 euro rispetto al prezzo di partenza.

Si tratta probabilmente del miglior iPad mai presentato dal colosso di Cupertino, un dispositivo estremamente potente e versatile. Il bellissimo display Liquid Retina True Tone da 10,9 pollici è il vero cavallo di battaglia di iPad Air, un’unità ideale per chi disegna o gestisce progetti grafici. La compatibilità con la Pencil è fondamentale per un tablet pensato per i creativi.

Il sistema operativo iPad OS consente di sostituire quasi completamente un Macbook, grazie alla compatibilità con software di editing fotografico, montaggio video e molto altro. L’iPad Air di quarta generazione è un vero e proprio strumento di lavoro, sia per i creativi che per chi necessita di un tablet performante per gestire e modificare documenti e file complessi. Tutto merito del potente chip A14 Bionic, pensato e costruito da Apple per offrire le massime prestazioni a 360 gradi.

Non manca il lettore di impronte digitiali, installato sul tasto di accensione e perfetto per tenere al sicuro i propri progetti. Questo iPad è compatibile anche con la cover Magic Keyboard, che trasforma il tablet in un vero e proprio laptop di ultima generazione, con tanto di trakpad e puntatore.

Oggi iPad Air è disponibile in offerta su Amazon a 579€, uno dei prezzi più bassi di sempre per l’ottimo device della mela. La spedizione è gratuita e agli abbonati Prime è garantita la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

