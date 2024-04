iPad Air: niente mini-LED per il modello da 12,9 pollici

All’inizio del prossimo mese, Apple dovrebbe togliere i veli a nuovi modelli di iPad, in occasione dell’evento “Let loose” da poco ufficialmente annunciato. Tra i nuovi tablet in dirittura d’arrivo dovrebbe esserci pure un inedito iPad Air da 12,9 pollici, ma diversamente da quanto precedentemente vociferato non avrà uno schermo mini-LED, ma sarà dotato di un display LCD come il suo fratello minore, almeno secondo Ross Young, CEO e analista di Display Supply Chain Consultants.

iPad Air: display LCD anche sul modello da 12,9 pollici

Andando più in dettaglio, giorni addietro l’analista aveva dichiarato che l’iPad Air di dimensioni maggiori sarebbe stato dotato di un display mini-LED.

L’attuale ‌iPad Air‌ da 10,9 pollici dispone di un pannello LCD standard e il passaggio alla tecnologia mini-LED per il modello da 12,9 pollici avrebbe fornito una maggiore luminosità per i contenuti HDR, neri più profondi, un minore consumo energetico e altro ancora.

Ora, però, Ross Young è tornato a far luce sulla questione e ha fatto sapere che i piani di Apple sono cambiati e che entrambi i nuovi modello di iPad Air saranno dotati di display LCD, differenziandoli nettamente dagli iPad Pro che dovrebbero passare a uno schermo OLED. Ad ogni modo, per saperne di più sarà sufficiente attendere ancora solo qualche altro giorno.

Ross Young ha altresì aggiunto che potrebbe esserci un nuovo modello di iPad con display mini-LED da 12,9 pollici nel quarto trimestre del 2024. Potrebbe trattarsi di un iPad Air‌ di fascia alta, un ‌iPad Pro‌ di fascia bassa o addirittura un prodotto totalmente diverso.