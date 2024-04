iPad Air: scorte in esaurimento in vista dei nuovi modelli

All’arrivo dei nuovi modelli di iPad non dovrebbe mancare ancora molto. Stando infatti a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nei giorni scorsi, all’inizio del mese di maggio il colosso di Cupertino toglierà i veli alle rinnovate versioni dei suoi tablet. Un’ulteriore conferma a tal riguardo deriva dal fatto che le scorte al dettaglio dell’attuale iPad Air stanno iniziando a diminuire.

iPad Air: scorte in diminuzione per il modello attuale

Citando fonti in più negozi al dettaglio, nell’ultima newsletter “Power On”, l’autorevole giornalista riferisce nuove informazioni in merito all’avvento della prossima linea di tablet a marchio Apple, affermando per l’appunto che i livelli di inventario dell’iPad Air, sia in versione solo Wi-Fi che Wi-Fi+Cellular, stanno diminuendo nei negozi della “mela morsicata”, il che costituisce un tipico indicatore del fatto che le nuove versioni saranno presto rilasciate.

L’iPad Pro, invece, è disponibile senza problemi, cosa che suggerisce che Apple possa avere intenzione di continuare a vendere le scorte attuali anche dopo aver introdotto il modello aggiornato.

Da tenere presente che, storicamente, Apple ha gestito il suo inventario per allinearsi con i cicli di rilascio dei suoi prodotti, riducendo le spedizioni di unità più vecchie per fare spazio alle ultime offerte.

Ricordiamo che il nuovo modello di iPad Air dovrebbe portare in dote il chip M2 e dovrebbe essere proposto anche in versione con display da 12,9 pollici, mentre si dice che l’iPad Pro potrà contare su uno schermo di tipo OLED e che avrà il chip M3 e nuovi accessori. Il lancio dovrebbe avvenire senza un evento dedicato, ma con un comunicato stampa.