iPad: Apple ha valutato un modello low cost in plastica

Apple ha da poco annunciato i nuovi iPad di decina generazione e i nuovi iPad Pro con chip M2 da 11 pollici e da 12,9 pollici, provvedendo contestualmente a rivedere il listino di tutti gli altri suoi tablet in commercio con rincari per ciascun modello, in primo luogo a causa dell’inflazione, almeno per quel che concerne il territorio europeo. Una situazione del genere non può però andare avanti per sempre e la stessa azienda di Cupertino sembra essere intenzionata a trovare una soluzione. Proprio per questo aveva considerato un iPad in plastica.

iPad: un modello in plastica per combattere il caro prezzi

Stando infatti a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima newsletter Power One, sembra che Apple abbia valutato di portare sul mercato un iPad con corpo in plastica con addirittura un accessorio incluso in confezione che sarebbe dovuto essere una versione economica della tastiera normalmente venduta dall’azienda.

Il costo del bundle si sarebbe dovuto aggirare sui 500 dollari, una cifra che avrebbe reso tutto il pacchetto decisamente interessante e altamente competitivo, anche come alternativa definitiva ai Chromebook relativamente al settore scolastico.

Il suddetto tablet avrebbe dovuto rimpiazzare l’iPad di nona generazione che è ancora in listino e molto probabilmente avrebbe avuto pure il medesimo hardware. Così facendo, dunque, Apple sarebbe andata ad attuare una mossa molto simile a quella compiuta nel 2013 quando lanciò l’iPhone 5C per rimpiazzare l’iPhone 5.

Alla fine, però, l’idea di un iPad con corpo in plastica non è stata concretizzata, almeno non per il momento. Resta allora da vedere se mai diventerà realtà in futuro.