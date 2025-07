iPad: Apple lancerà il nuovo modello entry level in primavera

Apple lancerà un nuovo iPad entry level di 12a generazione nella primavera del prossimo anno, almeno secondo Mark Gurman di Bloomberg.

iPad di 12a generazione in arrivo a marzo o aprile 2026

Secondo quanto riferito, Apple mira a lanciare i nuovi dispositivi a marzo o aprile 2026, suggerendo una rapida inversione di tendenza. Le edizioni attuali, che presentano un prezzo di partenza pari a 409 euro, sono state messe in vendita lo scorso marzo.

Andando maggiormente in dettaglio, il colosso di Cupertino avrebbe due versioni dell’iPad entry level da 11 pollici in fase di sviluppo, identificate con i nomi in codice J581 e J582. Tali nomi potrebbero riferirsi a diverse capacità di archiviazione, nel qual caso la “mela morsicata” potrebbe pianificare di abbandonare l’opzione di capacità più bassa esistente. Ricordiamo che l’attuale iPad 11 è disponibile in capacità da 128, 256 e 512 GB.

Inoltre, sempre tenendo conto di quanto riferito, il modello di iPad di fascia bassa di nuova generazione assomiglierà alla versione in carica, ma includerà un chip più veloce, sebbene non sia ancora chiaro quale, di preciso, verrà usato. Per contesto, l’iPad 11 è attualmente commercializzo è dotato di un processore A16.

Non ci sono invece indiscrezioni su eventuali miglioramenti riguardo display, fotocamera o supporto a nuove funzioni software di Apple Intelligence, ma considerando il fatto che si tratta di un dispositivo a “basso costo” e tenendo conto di quanto già verificatosi con i precedenti modelli, è lecito aspettarsi piccoli upgrade mirati, senza vere e proprie rivoluzioni capaci di stravolgere da cima a fondo il tablet.