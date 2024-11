iPad e Apple Watch sono i preferiti del Natale

Il periodo delle festività natalizie si avvicina e i regali tech sono sicuramente tra i più “gettonati”. In tale campo, Apple è indiscutibilmente una delle aziende che ha la meglio e soprattuto che offre molteplici prodotti che le persone potrebbero desiderare di regalare ad amici, famigliari e colleghi. A riscuotere più successo di tutti, però, sarebbero gli iPad e gli Apple Watch.

iPad e Apple Watch: i regali preferiti delle feste natalizie

A descrivere lo scenario è un nuovo report della società di analisi CIRP. Viene infatti riferito che di solito c’è un aumento dei regali di iPad e anche di Apple Watch durante il trimestre da ottobre a dicembre. In particolare, nel quarto trimestre del 2023, circa il 6% dei proprietari di iPad e il 9% dei proprietari di Apple Watch ha dichiarato di aver ricevuto il prodotto in regalo da qualcuno.

È un incremento significativo rispetto al resto dell’anno. L’azienda osserva che nel complesso, solo una piccola percentuale (meno del 3% in qualsiasi trimestre) dei proprietari di device Apple riceve il proprio dispositivo in regalo. D’altra parte, la percentuale di iPhone e Mac come regali è quasi trascurabile rispetto ad altri prodotti.

Uno dei motivi per cui iPad e Apple Watch sono scelte popolari è perché sono “regali facili”. Rientrano nella categoria dei dispositivi “belli da avere” piuttosto che “must have” e questo è ciò che li rende un buon oggetto regalo.

Inoltre, iPad e Apple Watch sono in genere investimenti una tantum e non richiedono pagamenti aggiuntivi, a meno che non si voglia acquistare la versione Cellular o un Apple Pencil.