iPad: ecco come gli utenti usano i vecchi modelli

Ogni volta che viene lanciato un nuovo modello di iPad, come nel caso di quelli che costituiscono la nuova gamma Pro e Air presentata all’inizio di questo mese, non tutti gli utenti decidono di fiondarsi ad effettuarne l’acquisto per rimpiazzare il tablet a marchio Apple eventualmente già posseduto. Una buona parte di essi, infatti, decide di continuare a usare i il vecchio modello già comprato. Ma in che maniera? A svelarlo ci ha pensato uno studio condotto da CIRP (Consumer Intelligence Research Partners).

iPad: solo il 3% degli utenti permuta i vecchi modelli

Stando a quanto emerso, il 36% degli utenti intervistati continua semplicemente a tenere il proprio vecchio iPad senza farne uno uso particolare o addirittura senza usarlo affatto, mentre il 31% degli utenti ha dichiarato di regalarlo a un amico o un familiare.

Il 23% ha affermato che il vecchio iPad è stato smarrito, rubato o rotto e una piccola percentuale del 6% ha dichiarato invece di aver venduto il vecchio tablet.

Solo il 3% ha fatto sapere di aver permutato il dispositivo. Questo è dovuto al fatto che il valore di rivendita previsto per iPad è inferiore a quello previsto per iPhone, ragion per cui la maggior parte degli utenti decide di tenere o regalare il tablet.

Da tenere presente che da uno studio precedente era emerso anche che coloro che decidono di acquistare un iPad non hanno la tendenza a sostituirlo con frequenza: quasi la metà degli intervistati ha infatti dichiarato di sostituire il proprio tablet della “mela morsicata” con una cadenza di ogni 3 anni circa.