iPad mini 6 con Apple A14, 5G e porta USB Type-C?

Apple ha dato precedenza agli altri tablet (iPad, iPad Air e iPad Pro), ma ora sembra arrivato il turno del modello più piccolo. In base alle indiscrezioni che circolano da diverse settimane, ai file CAD e agli schemi tecnici, il leaker Jon Prosser ha pubblicato i primi render del nuovo iPad mini 6. Si può chiaramente notare il design rinnovato e l'assenza del tradizionale pulsante Home.

iPad mini 6: novità estetiche e hardware

L'attuale iPad mini 5 ha uno schermo Retina da 7,9 pollici con risoluzione di 2048×1536 pixel e cornici piuttosto grandi (quella inferiore ospita il pulsante Home con Touch ID). Il nuovo iPad mini 6 dovrebbe essere molto simile all'iPad Air 4, come si può vedere nell'immagine. Lo spessore delle cornici verrà quindi ridotto notevolmente e il display sarà più grande. Le dimensioni aumenteranno leggermente (206,3×137,8×6,1 millimetri) rispetto a quelle del modello attuale (203,2×134,8×6,1 millimetri).

Ovviamente non ci sarà più spazio per il pulsante Home con Touch ID. Il lettore di impronte digitali verrà spostato sotto il pulsante di accensione lungo il bordo superiore, come nell'iPad Air 4. Sono previsti inoltre altoparlanti di maggiore qualità e la porta USB Type-C al posto della porta Lightning. I colori saranno almeno tre: argento, oro e nero.

Il nuovo iPad mini 6 sarà ancora compatibile con la Apple Pencil, ma quest'ultima dovrebbe avere una dimensione inferiore.

Non ci sono informazioni sulla dotazione hardware. Sembra tuttavia certa la presenza del processore Apple A14 e del modem 5G. Il debutto del tablet è previsto all'inizio di settembre.

In base ai dati pubblicati da Counterpoint Research, Apple ha ulteriormente incrementato la sua quota di mercato nel primo trimestre 2021, passando in un anno dal 30% al 37%. Il modello più popolare è l'iPad (56% delle consegne totali), seguito da iPad Air e iPad Pro. L'arrivo del nuovo iPad mini consentirà all'azienda californiana di rafforzare ulteriormente il dominio nel settore.