iPad Pro con back cover in vetro e ricarica wireless?

Nei primi tre mesi del 2021, le vendite dei tablet di casa Apple sono aumentate del 79%. Partendo da questo dato, non è difficile immaginare cosa stia spingendo il gruppo di Cupertino a lavorare sui prossimi modelli con l'obiettivo di introdurre novità importanti. Un paio dovrebbero riguardare iPad Pro, come suggerito oggi dalla redazione di Bloomberg.

Il prossimo iPad Pro di Apple sarà così?

La fonte dell'indiscrezione parla di una back cover in vetro (anziché in alluminio) e del supporto alla ricarica wireless. Ricordiamo che, di recente, il device ha fatto il suo debutto in una versione inedita dotata del processore M1 (visibile nella galleria di immagini più avanti), lo stesso presente sui computer della linea Mac, a testimonianza di come il divario tra le due categorie di prodotto stia andando sempre più progressivamente assottigliandosi.

Non è da escludere nemmeno la presenza di un sistema magnetico, simile al MagSafe introdotto lo scorso anno con iPhone 12. Un altro rumor fa riferimento alla ricarica inversa ovvero alla possibilità di sfruttare il tablet per convogliare energia nella batteria di altri dispositivi, ovviamente senza l'impiego di alcun cavo.

Bloomberg cita infine i lavori avviati sul restyling di iPad mini caratterizzato da cornici più sottili intorno al pannello e l'arrivo di un'edizione più sottile per il modello da 10,2 pollici. Entrambi dovrebbero debuttare prima di fine anno. Come sempre, da Cupertino non giungono conferme né smentite alle voci di corridoio.