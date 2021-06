iPadOS 15: nuove funzioni per la produttività

I tablet di fascia alta sono spesso utilizzati in ambito lavorativo come alternativa ai notebook, grazie alla possibilità di sfruttare gli accessori, come stilo e tastiera. I più popolari sono ovviamente gli iPad, per i quali Apple ha annunciato ieri la nuova versione del sistema operativo. Con iPadOS 15 sono state introdotte diverse funzionalità che migliorano la produttività.

iPadOS 15: novità per la produttività

Le novità più utili riguardano il multitasking. Gli utenti possono lavorare contemporaneamente con più app, utilizzando le funzioni Split View e Slide Over accessibili nel nuovo menu che appare nella parte superiore delle app. È ora possibile passare rapidamente alla schermata Home quando si utilizza la modalità Split View e gestire meglio le app con finestre multiple, come Safari e Pages.

Apple ha aggiornato la schermata Home per mostrare più informazioni tramite i widget. Questi ultimi hanno ora una nuova dimensione e ci sono nuovi widget per App Store, Dov’è, Game Center, Mail e Contatti. Disponibile anche su iPad la App Library che organizza automaticamente le app in categorie.

Altre novità di iPadOS 15 sono in comune con macOS Monterey. Le Note Rapide permettono di prendere appunti ovunque, mentre il Tag Browser raccoglie le etichette delle categorie. Utile anche la funzione Menzioni che consente di inviare una notifica ai collaboratori quando si usano le note condivise.

Anche su iPad arrivano la nuova versione di Safari con le schede “floating” e i gruppi di schede, chiamate FaceTime con SharePlay e la funzionalità Concentrazione che riduce il numero delle notifiche. Un'altra novità è l'app Traduci che permette di leggere la traduzione automatica durante una conversazione.

Non mancano infine miglioramenti per la privacy con le funzionalità Mail Privacy Protection, App Privacy Report e il riconoscimento vocale on-device di Siri.