iPad mini 6: problemi di ricarica a causa dell'ultimo update

Dopo le difficoltà legate alla visualizzazione dei contenuti sul display che erano state segnalate dagli utenti nei mesi scorsi, iPad mini 6 (a proposito, su Amazon oggi è in sconto del 22% sin versione Wi-Fi+Cellular) torna a far parlare di sé e questa volta a essere protagonista è l’alimentazione. Diversi utenti, infatti, stanno lamentando sul forum di supporto dell’azienda di Cupertino che non riescono più ad eseguire la ricarica del tablet dopo aver installato iPadOS 15.5.

iPad mini 6: niente ricarica dopo aver installato iPadOS 15.5

La situazione si starebbe verificando a prescindere da tipo di cavo e alimentatore usati. “Semplicemente” la batteria non si ricarica più. Alcuni hanno pure provato ad eseguire il ripristino del software dell’iPad, ma a quanto pare la procedura non ha dato i frutti sperati e il bug continua a essere presente.

La problematica non sarebbe di natura hardware, almeno non stando a quanto riferito da Apple stessa in una nota inviata ai fornitori di assistenza autorizzati. L’azienda della “mela morsicata”, infatti, ha spiegato di essere a conoscenza che alcuni utenti non sono in grado di ricaricare il tablet dopo l’update all’ultima relase del sistema operativo a esso dedicata, aggiungendo inoltre che l’eventuale sostituzione della batteria non condurrebbe ad alcun tipo di risoluzione.

Date le circostanze, occorre quindi attendere il rilascio di iPadOS 15.6, attualmente in fase di beta, per auspicare in una risoluzione. Nel mentre, Apple ha suggerito ai dipendenti degli Apple Retail Store e ai centri di assistenza di chiedere agli utenti interessati di effettuare un reboot il proprio iPad mini come soluzione temporanea.

