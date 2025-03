iPad mini al minimo storico per la Festa di Primavera su Amazon

C’è anche iPad mini tra i protagonisti della Fest delle Offerte di Primavera, l’evento Amazon che prende il via oggi e che andrà avanti per una settimana intera, fino al 31 marzo. Puoi acquistare il tablet Apple al suo prezzo minimo storico. Attenzione: le unità disponibili non sono molte, approfittane prima del sold out.

Festa delle Offerte di Primavera: iPad mini in sconto

Il sistema operativo è ovviamente iPadOS con accesso agli aggiornamenti distribuiti dalla mela morsicata. Sul fronte delle specifiche tecniche, integrate in un design compatto e sottile, vale la pena segnalare il display Liquid Retina da 8,3 pollici con supporto per il pennino, il chip A15 Bionic con Neural Engine per le operazioni di intelligenza artificiale, la fotocamera frontale da 12 megapixel con ottica ultragrandangolare, la tecnologia Touch ID per l’autenticazione biometrica e la batteria con autonomia sufficiente per arrivare a un intero giorno di utilizzo con una sola ricarica. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Grazie allo sconto applicato in automatico (non servono coupon), oggi puoi acquistare l’iPad mini di sesta generazione al suo prezzo minimo storico di 644 euro, nella versione Wi-Fi con 256 GB di memoria interna. La colorazione è Galassia, quella visibile in queste immagini. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce con la consegna gratis.

Amazon ti invita a celebrare l’inizio della bella stagione con la Festa delle Offerte di Primavera, un evento ricco di sconti e promozioni su migliaia di prodotti, al via proprio in queste ore e che andrà avanti fino al 31 marzo. Non perdere l’occasione di esplorare la sezione dedicata e di trovare l’affare che fa al caso tuo, scoprendo articoli di qualità a prezzi vantaggiosi.