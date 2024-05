iPad mini: nuovo modello non prima di fine anno

In occasione dell’evento “Let loose” tenutosi la scorsa settimana, Apple ha tolto i veli alla nuova gamma di iPad Pro e iPad Air e ai rinnovati accessori ad essi dedicati. C’è stato però un grande assente: iPad mini. Alla luce di ciò, è lecito chiedersi quando verrà rilasciato un nuovo modello del tablet più piccolo del colosso di Cupertino. A rispondere ci ha pensato nelle scorse ore il solitamente affidabile e ben informato Mark Gurman.

iPad mini: il nuovo modello arriverà prima della fine del 2024

Secondo quanto riferito dall’autorevole giornalista di Bloomberg con la sua ultima newsletter “Power On”, i fan di iPad Air dovranno attendere ancora per il modello di settima generazione, il quale non arriverà prima della fine di quest’anno.

Dunque, in occasione della WWDC 2024, che si terrà dal 10 al 14 giugno prossimo, non vi sarà alcun annuncio a tal riguardo, anche perché solitamente si tratta di un evento durante cui a dominare la scena sono i nuovi sistemi operativi di casa Apple.

Da tenere presente che il colosso di Cupertino non aggiorna l’iPad mini dal 2021, per cui il dispositivo è indiscutibilmente pronto per ricevere un update.

In merito a quelle che dovrebbero essere le specifiche del tablet da 8,4 pollici, Mark Gurman si aspetta sicuramente un processore più recente, pur non specificando precisamente quale, ma non mente in conto nessun altro cambiamento sostanziale rispetto a quanto attualmente proposto.

Altre fonti, però, hanno affermato che potrebbero essere inclusi nuovi aggiornamenti della fotocamera, nonché una potenziale correzione dello schermo per il tanto lamentato “jelly scrolling”.