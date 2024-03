iPad: non ci sarà nessun annuncio il 26 marzo

I nuovi modelli di iPad dovrebbero arrivare sul mercato a stretto, anzi a strettissimo giro. Le più recenti indiscrezioni, infatti, riferiscono come data di lancio martedì 26 marzo, mediante un comunicato stampa, senza però alcun evento dedicato da parte di Apple. Tuttavia Mark Gurman di Bloomberg è intervenuto sulla questione, dicendo che non si tratta di un pronostico veritiero.

iPad: nessun annuncio in programma per il 26 marzo

Andando più nello specifico, l’autorevole giornalista ha smentito le voci riguardanti la data di presentazione, ma non ha aggiunto ulteriori informazioni su quando Apple potrebbe presentare i nuovi iPad Pro e iPad Air, che sono certamente in lavorazione e saranno annunciati comunque a breve. In precedenza, però, aveva personalmente indicato una finestra più ampia, informando che in base alle sue fonti il lancio sarebbe potuto avvenire tra fine marzo e aprile, in concomitanza del rilascio della nuova versione di iPadOS.

Riguardo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche dei device, gli iPad Pro di prossima generazione dovrebbero avere schermo OLED e chip M3, mentre i nuovi iPad Air dovrebbero essere disponibili anche in variante da 12,9 pollici. Dovrebbero altresì presentare cornici più sottili attorno allo schermo rispetto ai modelli precedenti. Nello specifico, i prossimi iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici avranno cornici rispettivamente da 7,12 mm e 7,08 mm, risultando pertanto meno spesse del 10% o addirittura del 15% rispetto ai precedenti modelli di iPad Pro rilasciati tra il 2018 e il 2022.

È attesa pure la presentazione di nuovi accessori, precisamente della Magic Keyboard per la variante Pro del tablet della “mela morsicata” e di una Apple Pencil rinnovata.