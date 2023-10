iPad: nuovi modelli Air, mini e entry level entro il 2024

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, Apple sarebbe attualmente al lavoro su varie nuove versioni di iPad Air 6, un inedito modello di iPad mini 7 e pure un rinnovato “entry level”. Il lancio è previsto nel giro di qualche mese e comunque non oltre il 2024.

iPad: nuovi versioni Air, mini e entry level in lavorazione

La cosa appare più che plausibile, visto e considerato che Apple non rilascia nuovi iPad da un po’ di tempo a questa parte. Gli ultimi modelli, ovvero il Pro M2 e quello di decima generazione, sono stati introdotti a ottobre dello scorso anno.

Andando più in dettaglio, per quel che concerne gli iPad Air, le fonti rivelano che il colosso di Cupertino ha sperimentato due nuove versioni identificare con i nomi in codice “J507” e “J508”. Questi nuovi modelli dovrebbero sostituire l’attuale Air 5 e saranno chiaramente equipaggiati con un nuovo chip.

Apple ha anche lavorato su altri modelli di iPad identificati con i nomi in codice di “J537” e “J538” basati sull’iPad Air. Sebbene i dettagli siano ancora vaghi, questo suggerisce la possibilità che l’azienda possa introdurre introduca una versione più grande o un modello di fascia alta con specifiche migliorate.

In merito ad iPad mini 7, invece, è probabile che il dispositivo manterrà lo stesso design di quello attuale o comunque molto simile, offrendo però un notevole miglioramento delle prestazioni grazie a un chip più veloce, un nuovo display e varie altre migliorie.

Si apprende altresì che Apple avrebbe condotto dei test interni su una versione aggiornata di iPad “entry level”, identificato con il nome in codice di “J126b”. L’ultimo modello, quello di decima generazione, è stato introdotto l’anno scorso e condivideva alcune somiglianze di design con la versione Air del tablet, offrendo anche una porta USB-C, ma affidandosi ancora al chip A14 Bionic. Anche in tal caso, la “mela morsicata” dovrebbe concentrarsi maggiormente su un aggiornamento delle specifiche.