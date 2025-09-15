 iPad nuovo a soli 290 euro: ecco il coupon di eBay che ti serve
iPad nuovo a soli 290 euro: ecco il coupon di eBay che ti serve

Una segnalazione veloce per l'ottima offerta dedicata all'iPad di decima generazione: tuo a prezzo stracciato con questo codice sconto.
Tecnologia Mobile
Una segnalazione veloce per l'ottima offerta dedicata all'iPad di decima generazione: tuo a prezzo stracciato con questo codice sconto.

Finalmente, l’offerta che ti permette di allungare le mani su iPad a un prezzo davvero conveniente. Il protagonista è il tablet Apple di decima generazione, quello con il potente chip A14 Bionic e supporto alla connettività Wi-Fi 6. Per approfittarne devi solo inserire il codice SETTEMBRE25 su eBay, prima di pagare, e sbloccare così il forte sconto che lo porta a soli 290 euro. Potrebbe andare a ruba in fretta.

Compra iPad a soli 290 euro

La grande occasione: iPad in sconto a 290 euro

Tra i punti di forza ci sono il design all-screen con display Liquid Retina da 10,9 pollici, perfetto per ogni applicazione e per l’intrattenimento multimediale, compatibile con il pennino Apple Pencil (venduto separatamente). Integra il sensore Touch ID nel tasto superiore per uno sblocco sicuro, la fotocamera frontale orizzontale da 12 megapixel con ultragrandangolo e inquadratura automatica, quella posteriore da megapixel con registrazione video 4K e una batteria con autonomia elevata. Fanno parte della scheda tecnica anche gli altoparlanti stereo. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS, con accesso a tutte le funzionalità lanciate dalla mela morsicata. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

Le caratteristiche dell'iPad di decima generazione

Come anticipato in apertura, tutto ciò che devi fare per sbloccare lo sconto e acquistare l’iPad di decima generazione al prezzo di soli 290 euro è inserire il codice SETTEMBRE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine qui sotto. La colorazione è Blu.

Il coupon sconto SETTEMBRE25 di eBay

Compra iPad a soli 290 euro

Si tratta di un’offerta proposta da un venditore professionale italiano con all’attivo già centinaia di feedback positivi ricevuti dai clienti. Ordinali subito per riceverlo direttamente a casa tua con la consegna gratis entro pochi giorni. Attenzione: non sappiamo quante siano le unità disponibili. Se sei interessato, ti consigliamo dunque di non perdere tempo per evitare di dover fare i conti con un sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 set 2025

Ti potrebbe interessare

Redmi Note 14 con 108 megapixel e AI in super offerta su Amazon

HONOR Pad X8a al minimo storico: tablet perfetto per lo streaming

Amazfit T-Rex 3 Pro disponibile in Italia

Motorola edge 60 neo e moto g06 arrivano in Italia

Redmi Note 14 con 108 megapixel e AI in super offerta su Amazon

HONOR Pad X8a al minimo storico: tablet perfetto per lo streaming

Amazfit T-Rex 3 Pro disponibile in Italia

Motorola edge 60 neo e moto g06 arrivano in Italia

Davide Tommasi
15 set 2025
