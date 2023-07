iPad Pro 2022 a 899 euro: incredibile occasione Amazon al minimo storico

Finalmente iPad Pro 2022 è disponibile a un prezzo mai visto prima su Amazon: a soli 899 euro invece di 1069 euro.

Questa incredibile occasione ti offre l’opportunità di avere tra le mani il potente iPad Pro 2022 con chip M2 e 128GB di spazio di archiviazione, ad un prezzo scontato di ben 170 euro.

iPad Pro 2022 in offerta al minimo storico

Immagina di avere a disposizione un brillante display Liquid Retina da 11 pollici, che ti regala immagini cristalline, colori vivaci e una risposta ultra veloce grazie alla tecnologia ProMotion. Con True Tone e l’ampia gamma cromatica P3, l’esperienza visiva sarà ancora più coinvolgente e realistica.

Ma non è tutto, il cuore pulsante di questo iPad Pro è il potente chip M2, con una CPU 8-core e una GPU 10-core, che ti garantisce prestazioni eccezionali e una velocità di elaborazione fuori dal comune. Che tu sia un creativo, uno studente o un professionista, l’iPad Pro 2022 è pronto a soddisfare ogni tua esigenza e a rendere ogni attività fluida e senza interruzioni.

E per gli amanti della fotografia e della realtà aumentata, questo iPad è equipaggiato con fotocamere di altissima qualità: 12MP per il grandangolo e 10MP per l’ultra grandangolo, oltre a uno scanner LiDAR che ti permette di sperimentare la realtà aumentata in modo sorprendente.

Con la fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, i tuoi selfie saranno sempre impeccabili e potrai effettuare chiamate FaceTime con una qualità straordinaria.

Grazie al Wi-Fi 6E ultraveloce, sarai sempre connesso col mondo, mentre il connettore USB-C compatibile con Thunderbolt / USB 4 ti offre un’esperienza di connessione avanzata e veloce.

E non possiamo dimenticare la sicurezza, grazie a Face ID potrai sbloccare il tuo iPad Pro in modo sicuro e veloce e utilizzare Apple Pay per effettuare acquisti in tutta tranquillità.

La batteria che dura tutto il giorno ti permette di utilizzare il tuo iPad Pro senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente, potrai lavorare, giocare e divertirti senza limiti.

In conclusione, iPad Pro 2022 a soli 899 euro è un’occasione unica da non lasciarsi scappare. Scegli la potenza, l’eleganza e l’efficienza di Apple con un prezzo scontato a dir poco incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.