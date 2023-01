iPad Pro 2022 è in offerta su Amazon: risparmi 100 euro

iPad Pro 2022 è un dispositivo perfetto per la tua produttività mobile che adesso puoi acquistare ad un grandissimo prezzo: su Amazon è infatti in offerta con uno sconto di 100 euro sul listino dandoti la possibilità di riceverlo a casa già domani grazie alla spedizione Prime. Il modello in offerta è il 128GB colorazione argento con WiFi.

iPad Pro 2022: un tablet perfetto per tutto

iPad Pro 2022 si presenta ai tuoi occhi con un brillante display Liquid Retina da 11 pollici con tecnologie ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3. Il tablet è alimentato dal potente chipset M2 con CPU 8-core e GPU a 10-core, che alimenta anche le fotocamere posteriori da 12 megapixel (grandangolo) e 10 megapixel (ultra grandangolo) e scanner LiDAR per la realtà aumentata.

La fotocamera frontale adibita alle videochiamate è da 12 megapixel con ultra grandangolo e inquadratura automatica. A completare il quadro abbiamo connessione WiFi 6E ultraveloce, connettore USB-C compatibile con Thunderbolt 4, Face ID per l’autenticazione sicura, una batteria che dura tutto il giorno e funzioni Apple Pencil senza contatto.

Il prezzo è in sconto di 100 euro: non male per un dispositivo di ultima generazione peraltro marchiato dalla mela morsicata. Se vuoi rivoluzionare la tua produttività ti consigliamo di pensarci, anche perché puoi pagarlo pure in comode rate.

