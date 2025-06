iPad Pro: Apple avvia la produzione dei nuovi modelli

I nuovi modelli di iPad Pro, quelli previsti per questo 2025, sono entrati in produzione. Lo si apprende da un recente report diffuso dalla testata coreana DigiTimes, secondo cui sia Samsung Display che LG Display hanno avviato la produzione di massa dei pannelli OLED per Apple all’inizio di giugno, con un lancio previsto per l’autunno, probabilmente a ottobre.

iPad Pro: al via la produzione dei nuovi modelli

Apple ha introdotto per la prima volta i pannelli OLED su iPad Pro con i modelli lanciati nel 2024, che però non hanno brillato nelle vendite, come invece si auspicava l’azienda. Secondo UBI Research, infatti, le spedizioni di pannelli si sono fermate a 6,3 milioni di unità, decisamente lontane dalle 9 milioni previste inizialmente. Il motivo sarebbe da ricercare nei prezzi troppo elevati.

Per i nuovi modelli di iPad Pro in arrivo quest’anno le previsioni non sono molto differenti, con spedizioni stabili, senza un boom vero e proprio.

L’intenzione del colosso di Cupertino è comunque quella di portare i pannelli OLED su tutta la gamma iPad, al pari di quanto già fatto con gli iPhone. L’iPad mini dovrebbe ricevere il suo primo display OLED nel 2026, mentre l’iPad Air dovrebbe ottenerlo nel 2027. La transizione è lunga, ma si tratta di un passo praticamente obbligato per offrire un’evoluzione concreta e un prodotto di qualità nettamente superiore ai clienti dell’azienda.

Per quanto riguarda i fornitori, il gruppo capitanato da Tim Cook vorrebbe aumentare la concorrenza, ma non tutto sta andando come previsto. Il tentativo di coinvolgere il produttore cinese BOE sembra essere in stallo poiché l’azienda continua ad affrontare problemi tecnici legati agli standard LTPO che vengono richiesti da Apple, gli stessi necessari per ottenere pannelli OLED a basso consumo e di elevata qualità.