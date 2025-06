iPad Pro: cornici più sottili sul prossimo modello

Apple sta prendendo in considerazione la tecnologia chip-on-film (CoF) di LG Innotek per i futuri display OLED con cui saranno equipaggiati gli iPad Pro. Si tratta di un cambiamento tutt’altro che di poco conto, che potrebbe potenzialmente offrire cornici più sottili e design più compatti senza andare a sacrificare le dimensioni dello schermo.

Apple vuole cornici più sottili su iPad Pro

A diffondere la notizia è stata la testata coreana The Elec nelle scorse ore, informando altresì che il colosso di Cupertino dovrebbe approvare o rifiutare l’IC del driver display di LX Semicon questo mese, che lavorerebbe insieme alla tecnologia CoF di LG Innotek. La tecnologia CoF collega i chip driver del display ai pannelli utilizzando la compressione termica su pellicola flessibile, inviando segnali per controllare i singoli pixel attraverso transistor a film sottile.

La combinazione consente una maggiore integrazione del pannello lungo i bordi del display, cosa che potrebbe comportare una riduzione delle cornici visibili e creare più spazio sullo schermo. La combinazione potrebbe altresì offrire un’elaborazione del segnale più efficiente dal punto di vista energetico, che si tradurrebbe in una migliore durata della batteria.

Da tenere presente che Apple si è affidata esclusivamente a Samsung System LSI per gli IC del driver display nei suoi modelli OLED iPad Pro lanciati l’anno scorso. Un passaggio a LG diversificherebbe anche la catena di approvvigionamento di Apple, riducendo potenzialmente i costi dei componenti attraverso una maggiore concorrenza.

Oltre a ciò, si dice che il prossimo modello di iPad Pro porterà in dote il chip M5 e arriverà nella seconda metà del 2025. I modelli futuri potrebbero anche presentare loghi Apple orientati in modalità landscape e modem 5G proprietari. Un iPad Pro in formato pieghevole da 18,8 pollici, poi, potrebbe arrivare già nel 2027.