Apple: un nuovo iPad Pro in arrivo quest'anno

A quanto pare, Apple ha in programma di rilasciare un nuovo modello di iPad Pro quest’anno, probabilmente sia nella variante da 11 pollici che da 13 pollici già esistenti. A riferirlo è stata, nelle scorse ore, la testata coreana The Elec.

Apple: nuovo modello di iPad Pro in autunno

L’aggiornamento non dovrebbe portare in dote notevoli cambiamento rispetto a quanto già proposto con la gamma attuale. Ci si aspetta sicuramente un incremento di prestazioni grazie all’introduzione di un nuovo chip, ma al momento non vi sono conferme esatte riguardo quale verrà adottato.

La qualità dei display potrebbe però beneficiare di nuovi driver forniti dall’azienda sudcoreana LX Semicon, consentendo quindi una visione dei contenuti ancora migliore rispetto a quanto attualmente offerto.

Per quel che riguarda il design, invece, il report suggerisce che i nuovi modelli avranno un aspetto molto simile a quello attuale, senza grandi cambiamenti estetici.

Le componenti dei nuovi iPad Pro dovrebbero entrare in fase di produzione di massa tra il mese di aprile e quello di maggio, il che suggerisce un possibile lancio sul mercato verso la fine del 2025, presumibilmente durante il periodo autunnale e in maniera separata rispetto ad altri iPad.

Da tenere presente che il colosso di Cupertino ha aggiornato la gamma iPad Pro l’ultima volta a maggior del 2024. I device parte della serie si sono fatti notare in modo particolare per l’implementazione del chip M4 e per l’adozione dello schermo OLED con supporto a XDR, battezzato da Apple come Ultra Retina XDR, capace di raggiungere la luminosità massima della categoria.