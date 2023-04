iPad Pro: futuri modelli con nuova tecnologia OLED di LG

A quanto pare, Apple trarrà vantaggio da una nuova tecnologia di incisione dei pannelli OLED sviluppata da LG che consentirà di realizzare dispositivi più sottili andando a ridurre i costi di produzione e che dovrebbe venire adoperata per i futuri iPad Pro.

iPad Pro: OLED più sottili con la nuova tecnologia di LG

A riferire il suddetto scenario è stata la testata coreana The Elec, facendo presente che la nuova tecnologia ibrida combina substrati di vetro OLED rigidi con l’incapsulamento flessibile a film sottile OLED (TFE), il che consente di rendere i pannelli più sottili di quelli OLED rigidi.

Come anticipato, la messa a punto del processo in questione comporta altresì dei costi di produzione inferiori rispetto a quelli richiesti per i pannelli OLED flessibili perché non richiede uno strato di retroilluminazione.

I pannelli OLED rigidi convenzionali usano due substrati di vetro, ma in un pannello OLED ibrido quello superiore è sostituito con TFE, il che rende il pannello più sottile, mentre il restante substrato di vetro inferiore è inciso in modo più sottile da 0,5 mm a 0,2 mm.

Il vetro ultrasottile che risulta è più vulnerabile alla rottura mentre viene spostato al processo successivo nella linea di produzione. LG sta quindi cercando di ridurre i rischi con la messa a punto di un nuovo processo di incisione e taglio simultaneo.

Da tenere presente che il report suggerisce che LG applicherà la nuova tecnologia per la sua linea OLED Gen 8, mentre l’attuale linea OLED Gen 6 continuerà a venire impiegata per produrre i modelli di iPad Pro il prossimo anno.

