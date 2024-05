iPad Pro M4: bug con contenuti HDR in blu

I nuovi iPad Pro M4, a cui la “mela morsicata” ha tolto i veli in occasione dell’evento di presentazione tenutosi la scorsa settimana, hanno un display indubbiamente degno di nota, ma a quanto pare c’è un bug nella riproduzione del colore per quel che riguarda i contenuti HDR.

iPad Pro M4: bug con contenuti HDR per le tonalità di blu

Andando più in dettaglio, il problema è stato notato dalla redazione di iMore, secondo cui va a presentarsi nella riproduzione dei contenuti HDR, per i quali si notano strani artefatti su alcune sfumature di blu.

“In un insieme di circostanze specifiche, alcune sfumature di blu, incluse le tonalità blu marino e indaco, appaiono spente nella riproduzione di contenuti HDR, al punto da apparire quasi bianche sullo schermo”, scrive iMore, spiegando che il modo migliore per individuarle è quello di guardare un personaggio che indossa una camicia con colorazione blu navy: le pieghe sembrano in alcuni casi scintillare, mentre in altri casi appaiono come delle macchie di inchiostro che si trasformano.

Il problema si noterebbe in circostanze molto specifiche e non è riproducibile sui display OLED di altri dispositivi come quello di iPhone 15 Pro. È un bug di difficile individuazione, almeno nella maggior parte delle condizioni.

Non è chiaro il perché si presenti, ma Apple, interpellata da iMore, ha fatto sapere di essere a conoscenza della cosa e che il problema verrà risolto con un aggiornamento.

A parte ciò, lo schermo dei nuovi iPad viene definito da iMore come una vera bellezza. Si tratta di quello che è stato definito Tandem OLED, ricavato essenzialmente sovrapponendo due pannelli OLED per aumentare i livelli di luminosità, con conseguente picco di luminosità per i contenuti HDR di 1600 nit.