iPad Pro: modelli OLED con cornici più sottili

Tra non molto, Apple dovrebbe finalmente togliere i veli agli iPad Pro di nuova generazione e a quanto pare andranno a caratterizzarsi non solo per l’impiego dei tanto bramati display OLED, eventualmente anche in opzione opaca, ma anche per la presenza di cornici più sottili attorno al display rispetto a quanto precedentemente proposto. A diffondere l’informazione è stato il leaker “Instant Digital” nelle scorse ore, sulla piattaforma di social media cinese Weibo.

iPad Pro con cornici più sottili da da 7,12 mm e 7,08 mm

Andando più in dettaglio, il leaker ha affermato che i prossimi modelli di iPad Pro da 11 pollici e da 12,9 pollici avranno rispettivamente cornici da 7,12 mm e 7,08 mm, escludendo i bordi metallici dei dispositivi. Qualora queste misurazioni si rivelassero accurate, le cornici sarebbero circa da 10% al 15% più sottili rispetto a tutti gli altri modelli di iPad Pro che sono stati rilasciati tra il 2018 e il 2022.

Unitamente a ciò, i prossimi modelli Pro dei tablet Apple dovrebbero vantare l’inclusione dell’ultimo chip M3, una scocca rivista e più elegante, una fotocamera frontale in orizzontale, modifiche al design della fotocamera posteriore e la ricarica wireless MagSafe. Sono previsti anche nuovi accessori, tra cui una Magic Keyboard aggiornata con una custodia parzialmente in alluminio e una Apple Pencil aggiornata.

Da tenere presente che il leaker “Instant Digital” vanta un track record per lo più accurato relativamente alle indiscrezioni su Apple. L’account ha infatti fornito informazioni veritiere sul vetro posteriore smerigliato di iPhone 15 e 15 Plus, in merito all’opzione di colore giallo per iPhone 14 e 14 Plus e altro ancora.