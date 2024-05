iPad Pro: nuovi modelli con frequenza di aggiornamento inferiore

I nuovi modelli di iPad Pro da 11 pollici e da 13 pollici a cui Apple ha tolto i veli in occasione dell’evento tenutosi nella giornata di ieri, sono dotati di display OLED che supporta una frequenza di aggiornamento a partire da 10 Hz, ma consultando le specifiche tecniche fornite dall’azienda si apprende che non dispongono della funzione always on display come iPhone e Apple Watch.

iPad Pro: frequenza di aggiornamento a partire da 10 Hz

iPad Pro include il ProMotion dal 2017, ma sino a questo momento erano supportate solo frequenze di aggiornamento tra 24 Hz e 120 Hz. I nuovi modelli, invece, utilizzano la tecnologia LTPO a bassa potenza, come riferito dall’esperto di display Ross Young, consentendo allo schermo di scendere a 10 Hz per i contenuti statici. Tale cambiamento contribuisce a ridurre i consumi energetici, ma la durata della batteria è complessivamente invariata rispetto alla precedente generazione di iPad Pro.

La stessa cosa si è verificata qualche anno addietro con iPhone 13 Pro, che supportano anche ProMotion fino a 10 Hz, ma mancano dell’opzione always on display. La feature è poi arrivata su iPhone con i modelli di iPhone 14 Pro che possono scendere a 1 Hz e anche gli Apple Watch con display sempre attivo raggiungono una frequenza di aggiornamento pari a 1 Hz.

Tornando ai nuovi modelli di iPad e ai loro schermi, Apple afferma che “I display Ultra Retina XDR ha l’evoluta tecnologia OLED tandem che combina la luce di due pannelli OLED per generare una luminosità a tutto schermo straordinaria. Il nuovo iPad Pro ha una luminosità a tutto schermo di 1000 nit per i contenuti SDR e HDR, e 1600 nit di luminosità di picco per l’HDR”.