iPad Pro OLED: domanda debole, LG punta su iPhone

Stando a quanto reso noto nelle scorse ore, LG Display sta adeguando la sua principale linea di produzione di pannelli per fronteggiare la domanda di iPad Pro OLED di Apple che pare essere inferiore al previsto. L’azienda, infatti, ora prevede di riutilizzare la struttura per produrre display per iPhone

iPad Pro OLED: domanda inferiore al previsto, LG punta su iPhone per gli OLED

Andando più nello specifico, la linea di produzione attualmente produce pannelli OLED per tablet e PC, ma ha registrato tassi operativi ridotti a causa della lenta domanda per gli iPad Pro OLED. Di conseguenza, LG Display prevede di adattarlo alla produzione di pannelli OLED per iPhone.

La mossa di LG Display significa che è possibile sfruttare la capacità di produzione dei pannelli OLED per gli iPhone senza investire in una linea completamente nuova, che costerebbe circa 2 trilioni di won, ovvero 1,5 miliardi di dollari. La linea OLED esistente, che costa 3,4 trilioni di won per essere costruita, può essere adattata con modifiche minime.

LG Display mirerebbe a mantenere un inventario di display OLED per iPad sufficiente fino a febbraio, cercando l’approvazione di Apple per la modifica della linea di produzione. L’azienda ha fissato un obiettivo ambizioso per fornire 70 milioni di pannelli OLED per iPhone nel 2024.

Gli iPad Pro OLED sono stati rilasciati a maggio di quest’anno, nelle varianti da 11 pollici e 13 pollici, e hanno segnato il primo utilizzo da parte del colosso di Cupertino della tecnologia OLED negli schermi più grandi., Inizialmente si prevedeva che venissero spedite fino a 10 milioni di unità nel 2024, ma la società di ricerche di mercato Display Supply Chain Consultants (DSCC) ha abbassato significativamente tale previsione a soli 6,7 milioni di unità.

I vantaggi della tecnologia OLED includono una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato con neri più profondi e una migliore efficienza energetica per una maggiore durata della batteria. La principale differenza tecnica tra i pannelli OLED di iPad e iPhone risiede nella loro costruzione: i display di iPad utilizzano substrati di vetro con incapsulamento a film sottile (TFE), mentre i pannelli di iPhone utilizzano un substrato di poliimmide con TFE e presentano un singolo strato di emissione invece di due.