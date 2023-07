iPad Pro: produzione dei modelli OLED nel primo trimestre 2024

Stando a quanto comunicato dalla società di ricerca Omdia nelle scorse ore, i fornitori di Apple daranno il via alle produzioni di massa dei nuovi modelli di iPad Pro da 11 pollici e 13 pollici con display OLED nel corso del primo trimestre del 2024.

iPad Pro: produzione di massa dei nuovi modelli OLED nel 2024

I vantaggi derivanti dall’adozione della tecnologia OLED dovrebbero essere una luminosità maggiore, un rapporto di contrasto più elevato, una maggiore precisione dei colori e un consumo energetico inferiore in confronto agli attuali modelli che dispongono invece di pannelli LCD.

Da tenere presente che allo stato attuale delle cose Apple utilizza già display OLED per gli ultimi modelli di iPhone (ad eccezione di iPhone SE) e Apple Watch.

Inoltre, è probabile che Apple decida di adottare i display OLED ibridi molto sottili con una combinazione di materiali flessibili e rigidi, il che potrebbe permettere ai modelli di iPad Pro di disporre di un design leggermente più assottigliato.

Ricordiamo che gli attuali modelli di iPad Pro da 11 pollici e da 12.9 pollici sono stati rilasciati nell’ottobre 2022 e presentano il chip M2 di Apple, il supporto per la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 più veloci e la funzionalità di hover per l’Apple Pencil di seconda generazione. Gli aggiornamenti degli iPad Pro solitamente avvengono con un intervallo di circa un anno e mezzo, per cui un lancio all’inizio del 2024 per i modelli successivi avrebbe perfettamente senso.