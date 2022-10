iPad Pro M2: niente ProRes con l'app Fotocamera

Gli iPad Pro con M2 da 11 pollici e da 12,9 pollici che Apple ha provveduto a lanciare un po’ in sordina nei giorni scorsi sono i primi tablet dell’azienda che consentono di realizzare video ProRes. Peccato solo che, stando a quanto comunicato da coloro che stanno avendo modo di testare le fattezze dei nuovi dispositivi, per poter sfruttare la funzionalità in oggetto occorre rivolgersi ad app di terze parti, in quanto l’applicazione Fotocamera predefinita non ha il supporto a questo formato.

iPad Pro M2: l’app Fotocamera predefinita non supporta i video ProRes

Andando più nello specifico, nonostante il nuovo iPad Pro venga pubblicizzato come in grado di sfruttare il ProRes, usare l’app Fotocamera di iPadOS per registrare video nel suddetto formato è impossibile, in quanto non supportato. L’opzione manca del tutto all’interno delle impostazioni della fotocamera. Di conseguenza, per sfruttare il ProRes bisogna necessariamente rivolgersi a qualche app di terze parti aggiornata per la nuova funzionalità, come FiLMiC Pro, la quale consente di scegliere tra il ProRes 709 o il 2020.

Probabilmente questo “scivolone” è riconducibile al fatto che il software della fotocamera non è stato ancora aggiornato per supportare il nuovo formato. Si tratta quindi quasi sicuramente di un problema che verrà risolto presto da parte del gruppo di Cupertino, con un aggiornamento di iPadOS.

Nel mentre, la redazione di MacRumors ha chiesto spiegazioni ad Apple al riguardo, per capire se l’impossibilità di registrare video in ProRes con l’appp Fotocamera fosse un bug e/o se la funzione verrà implementata in un secondo momento, ma attualmente da parte dell’azienda non è pervenuta alcuna risposta.