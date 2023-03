iPad Pro: rincaro dei prezzi per i modelli OLED del 2024

Il prossimo anno Apple potrebbe lanciare per la prima volta in assoluto degli iPad Pro con display OLED, i quali potrebbero però presentare dei prezzi nettamente superiori rispetto a quanto proposto per i modelli attualmente in carica. A riferirlo in anteprima è stata la testata coreana The Elec.

iPad Pro: attesi prezzi altissimi per modelli OLED 2024

Andando più nello specifico, il gruppo di Cupertino starebbe già prendendo in considerazione la strategia di vendita degli iPad Pro in questione, i quali potrebbero presentare prezzi a partire da 1.500 dollari per i modelli da 11 pollici e a partire da 1.800 dollari per i modelli da 13 pollici.

Da tenere presente che l’iPad Pro 2022 con processore M2 in versione da 11 pollici ha un prezzo di partenza di 799 dollari (1.069 euro in Italia), mentre la versione da 12,9 pollici ha un prezzo di partenza di 1.099 dollari (1.469 euro in Italia).

In virtù delle attuali cifre a cui gli iPad Pro vengono proposti, i modelli OLED attesi il prossimo anno potrebbero subire un aumento di circa il 60% per la versione da 11 pollici e addirittura dell’80% per la versione di dimensioni maggiori, numeri questi che risultano addirittura più alti di alcuni modelli di MacBook Pro e MacBook Air con chip M2.

La ragione principale degli aumenti, qualora effettivamente messi in atto, sarebbe da ricercare nel costo di produzione dei materiali adoperati da Apple, anche se l’azienda sarebbe ancora in fase di trattativa con Samsung e LG Display per il costo della fornitura dei pannelli.

Da considerare che l’attuale prezzo di vendita di un pannello OLED da 10 pollici oscilla tra i 100 dollari e i 150 dollari. Per la realizzazione dei pannelli da 11 pollici e 13 pollici, ad Apple sarebbero stati chiesti rispettivamente prezzi pari a 270 dollari e 350 dollari.

