Apple: MacBook Air e iPad Pro OLED ancora attesi per il 2024

Non ci sono dubbi, o almeno dai rumors così sembrerebbe essere: il 2024 sarà indiscutibilmente l’anno del passaggio all’OLED di tre prodotti di punta Apple. L’analista Ross Young, infatti, è ritornato a sottolineare la cosa, informando altresì che secondo le sue fonti tutto sta procedendo per il giusto verso.

Apple: MacBook Air e iPad Pro da 11″ e da 12,9″ con OLED nel 2024

Andando più in dettaglio, i prodotti dell’azienda di Cupertino che nel 2024 vedranno il passaggio all’OLED dovrebbero essere un nuovo modello di MacBook Air e gli iPad Pro da 11 pollici e da 12,9 pollici. Nel primo caso verrà messo da parte il pannello LCD IPS, mentre nel secondo il mini LED.

I nuovi schermi dovrebbero venire realizzati con una tecnologia denominata tandem stack, in grado di ridurre i consumi del 30% e capaci di offrire massima luminosità e maggiore resistenza al fenomeno del burn in che affligge praticamente da sempre i pannelli a matrice organica.

L’obiettivo finale, però, sarebbero i pannelli micro LED, ancora ben lontani dall’essere commercializzati, ma capaci di unire i vantaggi delle tecnologie già citate, con contrasti migliori e la possibilità di spegnere la retroilluminazione delle aree nere.

È altresì interessante notare che Ross Young ritiene che il MacBook Air con display OLED sarà caratterizzato da uno schermo da 13,3 pollici, diversamente da quello lanciato quest’anno, che è stato ridisegnato, con schermo da 13,6 pollici. Non è tuttavia da escludere che il dispositivo non venga in realtà etichettato con il suffisso “air” e che possa quindi chiamarsi semplicemente “MacBook” oppure che Apple abbia in cantiere dei piani di più ampio respiro per rispolverare la sua linea di computer.

