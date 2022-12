iPad Pro: Samsung lavora agli OLED per il modello 2024

A quanto pare, Samsung sta per intensificare la produzione dei pannelli OLED che saranno sfruttati sugli iPad Pro nel 2024. A riferire l’indiscrezione è il The Elec, informando che l’azienda sudcoreana avrebbe temporaneamente rallentato i lavori sulla tecnologia “full cut, vetical deposition” in sviluppo con l’azienda giapponese Ulvac per concentrare tutti i suoi sforzi sul metodo “half-cut, horizontal deposition” realizzato in collaborazione con Canon Tokki, il quale sarà alla base dei pannelli IT OLED di 8° Generazione che porteranno in dote i futuri tablet del gruppo di Cupertino.

iPad Pro: Samsung intensifica la produzione dei pannelli OLED

Al momento, la lineup di iPad Pro sfrutta due differenti tecnologie per i display: c’è il modello da 11 pollici che monta un tradizionale pannello LED e c’è il modello da 12,9 pollici che dispone di uno schermo miniLED.

La seconda tecnologia, però, non sembra aver convinto del tutto Apple e i suoi clienti e proprio per questo l’azienda avrebbe deciso di dirle addio dopo solo due anni di adozione, in favore dei pannelli OLED di cui si discute a più riprese ormai da tempo e che dovrebbero essere adottati su tutti i modelli della gamma, andando quindi ad annullare l’attuale diversificazione.

La tappa finale, però, sarebbe la tecnologia microLED, la quale consentirà di aggirare completamente il problema relativo all’effetto blooming che si ottiene nelle schermate a sfondo nero a causa del sistema di retroilluminazione adottato sui pannelli miniLED attuali e in maniera molto più controllata sugli OLED. Si tratta tuttavia di un passo ancora troppo distante dall’effettivo compimento.

