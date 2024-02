SCONTO 110€ su iPad: la migliore occasione per il tablet Apple

Amazon propone oggi uno sconto di ben 110 euro per la versione Wi-Fi da 64 GB dell’iPad da 10,2 pollici. Si tratta della nona generazione del dispositivo Apple, progettata dal gruppo di Cupertino per offrire il meglio della categoria in ogni ambito, che non ha bisogno di presentazioni: dalla produttività all’intrattenimento multimediale, senza dimenticare la navigazione, la comunicazione e il gaming.

iPad da 10,2 pollici: guarda che offerta

È garantito il pieno supporto a tutte le funzionalità più recenti del sistema operativo iPadOS. Per quanto riguarda le specifiche tecniche è possibile contare sul chip A13 Bionic con Neural Engine progettato internamente dalla mela morsicata, display Retina con risoluzione 2160×1620 pixel, fotocamera posteriore da 8 megapixel e frontale da 12 megapixel con FaceTime, due microfoni, Wi-Fi, Bluetooth, giroscopio a tre assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale, compatibilità con Siri, Apple Pay, lettore di impronte digitali con tecnologia Touch ID, altoparlanti stereo, connettore Lightning (il cavo USB-C e l’alimentatore sono inclusi nella confezione) e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del tablet.

Oggi, l’iPad da 10,2 pollici di nona generazione, nella versione Wi-Fi da 64 GB e nella colorazione Grigio siderale, è in offerta al prezzo di soli 329 euro invece di 439 euro come da listino. È venduto direttamente da Amazon e lo sconto è applicato in automatico. Non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali: per approfittare dell’occasione è sufficiente metterlo nel carrello.

Per gli abbonati Prime c’è anche la spedizione gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche della consegna nella scheda del prodotto, non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba (la versione con la scocca color Argento risulta esaurita nel momento in cui pubblichiamo questa segnalazione).