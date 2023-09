Software Backup, Remote Desktop e Console RMM: Iperius, suite perfetta per MSP

Aspetti cruciali come la cybersecurity e la protezione dei dati si sposano oggi perfettamente con le necessità del lavoro da remoto, del supporto tecnico a distanza e della gestione centralizzata dei dispositivi. Sono tutti ambiti in cui è necessario avere la massima sicurezza senza rinunciare all’efficienza e alla facilità di tenere sotto controllo l’infrastruttura aziendale.

In questo articolo vi mostreremo le caratteristiche principali di una suite di prodotti professionali che è sul mercato da più di 10 anni e che è stata pensata specificatamente per aziende e MSP, per coprire appunto tutti gli aspetti che abbiamo appena descritto: la suite Iperius.

I software della suite, in breve:

Iperius Backup: software backup free e professionale per Windows, che include funzioni come drive image, clonazione dischi, disaster recovery, backup di macchine virtuali VMware ESXi e Hyper-V, backup di Microsoft 365 (Exchange, OneDrive, …), backup di database SQL Server e backup su qualsiasi destinazione NAS, Tape, FTP o Cloud: Amazon S3, Wasabi, Google Drive, Azure e qualsiasi storage S3 compatibile.

Iperius Remote: software remote desktop freeware, perfetta alternativa a software più noti come TeamViewer o AnyDesk, per supporto remoto e smart working. Iperius Remote funziona su qualsiasi piattaforma (Windows, MAC, Android, iOS) e dispone di funzione avanzate come la rubrica condivisa, il trasferimento file, la registrazione video delle sessioni, la stampa remota e le statistiche di connessione. Iperius Remote è uno dei migliori software per supporto remoto AI dispositivi mobili, come iPhone e smartphone Android.

Iperius Console: lo strumento perfetto per l’IT monitoring e per controllare i backup da remoto, con supporto anche per il remote desktop, ovvero l’accesso remoto ai dispositivi monitorati. Con Iperius Console puoi controllare lo stato dei backup, raggruppare i computer per azienda, eseguire backup e aggiornamenti da remoto, e controllare lo stato di salute dei sistemi (Antivirus, Firewall, spazio occupato su disco, CPU, RAM, ecc…).

Iperius Storage: lo spazio di archiviazione in Cloud professionale, con datacenter italiani di livello TIER III e IV e conformi alle normative ISO 27001 e GDPR. Con Iperius Storage puoi eseguire backup in cloud sia con protocollo S3 che FTPS, con la massima sicurezza e con la certezza di avere una copia off-site che metta al riparo l’azienda da furti o attacchi ransomware, rispettando le normative italiane ed europee per la conservazione dei dati online.

Gli aspetti principali della suite

La suite dei prodotti Iperius consente di coprire un grande numero di esigenze di qualsiasi azienda. L’aspetto principale è ovviamente quello del controllo dei sistemi, della sicurezza e della protezione dei dati, specialmente in un contesto mondiale e industriale in cui la sempre maggiore diffusione di ransomware e altre minacce informatiche mette a dura prova la continuità del business aziendale.

Vediamo di seguito alcuni aspetti chiave di Iperius Backup.

Backup di Microsoft 365

Iperius consente il backup degli applicativi e degli account Microsoft 365 in modo semplicissimo. Con una sola licenza è possibile collegarsi a qualsiasi organizzazione ed effettuare il backup (download) di illimitate caselle di posta di Exchange Online e di illimitati account OneDrive, ovvero scaricare in locale, in modo incrementale, tutti i file (ad esempio di Office 365) contenuti negli spazi di archiviazione OneDrive degli utenti. Dopo il download, il backup può essere copiato su illimitate destinazioni, come ad esempio Google Drive, Amazon S3 o altri cloud.

Backup di Macchine Virtuali

Nel panorama delle opzioni disponibili per il backup di macchine virtuali, Iperius si distingue per alcune caratteristiche peculiari.

Nessun costo nascosto o limitazione.

L’acquisto di una singola licenza permette il backup di un numero non limitato di host e macchine virtuali sulla stessa rete.

Tecnologie di supporto avanzate per backup incrementali e differenziali.

La soluzione supporta varie tecnologie di punta come CBT/VDDK e RCT, che facilitano operazioni di backup incrementale e differenziale.

Opzioni per backup e replica incrementali su VMware ESXi FREE (vSphere Free Hypervisor)

E’ possibile effettuare backup e repliche incrementali anche su host che utilizzano la versione gratuita di VMware ESXi.

Funzioni di replica da host a host

La piattaforma offre la possibilità di effettuare repliche incrementali tra diversi host.

Ripristino flessibile delle macchine virtuali

Gli utenti possono scegliere tra il ripristino completo della macchina virtuale o il recupero di file specifici (file-level restore).

Il backup su tutti i Cloud:

Iperius offre una vasta gamma di opzioni per la destinazione di backup sia in locale che nel cloud

I backup generati possono essere direzionati verso svariati luoghi di archiviazione, sia fisici che virtuali, con la possibilità di compressione e crittografia:

Possibilità di Backup su FTP, FTPS e SFTP

Compatibilità con Google Drive per il backup

Opzioni di backup su Amazon S3

Supporto per archiviazione su Dropbox

Funzioni di backup per OneDrive e Azure Storage

Interoperabilità con Iperius Storage®

Compatibilità con Backblaze, Wasabi e altre soluzioni di archiviazione compatibili con S3

Questo elenco di funzioni sottolinea la flessibilità della soluzione nel soddisfare diverse esigenze di archiviazione e backup, dando agli utenti una varietà di scelte sia per l’archiviazione locale che cloud.

Conclusioni

Grazie anche alle funzionalità di drive image e Disaster Recovery, che completano il quadro, Iperius Backup può essere davvero considerata un’ottima alternativa a Veeam o Acronis per il backup di PC e Server, ma soprattutto per Microsoft 365 e Macchine Virtuali, dove il rapporto prezzo/caratteristiche è davvero un punto a favore di Iperius, senza per questo rinunciare a solidità e sicurezza.

Passiamo ora all’altro prodotto di punta della suite Iperius, ovvero Iperius Remote:

Un software Remote Desktop efficace ed economico, ottima alternativa a TeamViewer o AnyDesk

Cosa si può fare, in breve, con Iperius Remote? La risposta a questa prima domanda è molto semplice: puoi collegarti in desktop remoto a qualsiasi dispositivo, per fare supporto ai clienti (anche su dispositivi mobili) o per lavorare da casa in smart working.

Iperius Remote è multi piattaforma. Per esempio, puoi collegarti da Windows in Desktop Remoto su MAC, oppure puoi accedere in remoto al tuo iPhone e controllare ciò che avviene sullo schermo, o puoi controllare il tuo smartphone Android a distanza. Ecco le connessioni disponibili:

Windows ➔ Windows

MAC ➔ MAC

Windows ➔ MAC

MAC ➔ Windows

Android ➔ Windows / MAC

Windows / MAC ➔ Android

iPhone, iPad ➔ Windows / MAC

Windows / MAC ➔ iPhone, iPad

Remote Desktop illimitato

Per quanto riguarda la struttura di licenze di Iperius Remote, è degno di nota che la tariffazione si basa esclusivamente sul numero di connessioni simultanee. Altri aspetti, come il numero di dispositivi o le ore di connessione, non sono limitati e non comportano costi aggiuntivi.

Illimitati dispositivi remoti (anche non presidiati), Windows, MAC, iOS, Android

Illimitati dispositivi da dove puoi usare la licenza di Iperius Remote

Illimitati account per gli operatori/agenti

Illimitati dispositivi in rubrica, anche non presidiati

Nessun limite alle ore di connessione

Il costo mensile parte da 8€ al mese, in base al numero di connessioni simultanee.

Alcune caratteristiche chiave di Iperius Remote

L’elenco delle caratteristiche di Iperius Remote sarebbe davvero lungo. Il seguente elenco si concentra su alcune di quelle più importanti:

Accesso a dispositivi mobili come Android e iPhone/iPad

Amministrazione web per gestire permessi, gruppi e monitorare statistiche di connessione

Chat tra più utenti

Rubrica modulare con categorie di computer

Controllo di schermi multi-monitor

Snapshot dello schermo remoto

Collegamento a sistemi non monitorati (unattended)

Cronologia dettagliata delle sessioni di accesso remoto

Elevazione dei privilegi da remoto

Modifica remota della risoluzione dello schermo

Personalizzazione del client per adeguarlo all’identità aziendale, inclusa la modifica del nome del software e dell’icona

Strumento MSI per implementazioni su larga scala tramite GPO

Sincronizzazione di file e cartelle

Sessioni concorrenti, permettendo a più utenti di connettersi allo stesso dispositivo remoto

Registrazione in video dell’attività dello schermo

Funzione di condivisione dello schermo attraverso inversione della connessione

Opzioni per la stampa a distanza

Performance con velocità fino a 60 FPS

Sicurezza garantita da crittografia end-to-end

Aggiornamenti automatici, anche a distanza

Conformità con le normative HIPAA e GDPR

Gli aspetti commerciali e la politica rivenditori

Un altro aspetto importante della suite Iperius è la politica per Rivenditori e MSP. Ci sono infatti alcuni aspetti che rendono Iperius una soluzione davvero completa per chiunque debba gestire un grande parco clienti in tutta sicurezza, con la garanzia di avere prodotti affidabili e con un supporto tecnico, in italiano, sempre pronto ed efficiente.

Anche l’aspetto economico, ovvero i margini di guadagno che rivenditori software e MSP possono avere con Iperius, è una delle caratteristiche di prodotto che distinguono Iperius dalla concorrenza. Infatti, se per Iperius Backup parliamo di licenze perpetue e quindi di una grande convenienza per l’utente finale che consente una maggiore penetrazione di mercato, per i prodotti a canone – ovvero Iperius Remote, Console e Storage – il rivenditore può contare su un aspetto importantissimo, ovvero la garanzia di avere il suo margine sul costo dei prodotti ad ogni rinnovo annuale. Questo consente una crescita dei guadagni costante e quindi un ritorno di investimento notevole.

Conclusioni

In conclusione, la suite Iperius emerge come una soluzione poliedrica e scalabile che affronta una vasta gamma di esigenze aziendali nel contesto del backup, della sicurezza informatica e della gestione remota. Con opzioni di backup flessibili che vanno dal locale al cloud, la piattaforma si posiziona come un baluardo contro le minacce come i ransomware, offrendo nel contempo soluzioni efficaci per il disaster recovery. In un’epoca in cui la cyber sicurezza è più critica che mai, la crittografia end-to-end e la conformità con standard come HIPAA e GDPR aggiungono un ulteriore strato di protezione.

La capacità di Iperius di fornire un desktop remoto e un’assistenza efficienti rappresenta un vantaggio significativo per le aziende che necessitano di interventi rapidi o di gestire risorse dislocate geograficamente. La console di gestione RMM consente un controllo granulare e in tempo reale delle operazioni, rendendo più semplice per le aziende monitorare, analizzare e intervenire quando necessario.

Per sintetizzare, la suite Iperius si profila come una risorsa indispensabile per qualsiasi azienda che voglia garantirsi un ambiente di lavoro sicuro, efficiente e resiliente.

