iPhone 11, il prezzo scende: ecco la nuova offerta

Come noto l’iPhone è lo smartphone che, in assoluto, sa meglio conservare il proprio valore anche con l’uscita della versione successiva. Il successo dell’iPhone 12, tuttavia, sta portando nuove pressioni sul prezzo della generazione precedente, la quale vede scendere ulteriormente il proprio prezzo grazie all’offerta che PC Distribution mette a disposizione su eBay: solo 619,99 euro per un iPhone 11 nella versione da 64GB.

iPhone 11, il prezzo scende ancora

La disponibilità dei vari colori e dei vari tagli di memoria dipende dalla domanda che l’offerta sta raccogliendo, dunque occorre valutare sul momento quali siano le opzioni disponibili.

Al prezzo di 679,99 euro è possibile scegliere il modello da 128GB, sposando anche in questo caso un’ottima scontistica rispetto al prezzo a cui lo smartphone di Cupertino può essere trovato presso altri store. Nel momento in cui pubblichiamo non risultano più disponibili i tagli di memoria da 256GB, mentre sui tagli da 64 e 128GB sono disponibili soltanto alcune tonalità cromatiche.

Il basso costo ha chiaramente attirato quanti interessati alla generazione 11 del melafonino, ancora del tutto valido sia per un uso privato che per un uso professionale, ma le scorte andranno poco alla volta ad esaurirsi. Il merchant gode di un feedback pari al 100% e la spedizione è immediata e gratuita.