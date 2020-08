iPhone 11, lo sconto supera ormai il 10%

Dal 10 al 16%: è questo il range di sconti che Amazon mette a disposizione sulla gamma iPhone 11. Il dato è interessante in virtù di quanto andrà ad accadere nei mesi a venire, quando la domanda sarà destinata probabilmente ad aumentare ed il numero di device sul mercato (più in termini di varietà che di quantità) delimiterà un’offerta mai così vasta.

iPhone 11, sconti oltre il 10%

Secondo gli ultimi dati, il numero di smartphone venduti a livello globale è sceso del 20% nel 2020, in gran parte in virtù di un clima di incertezza che può aver incoraggiato molti utenti a prolungare il ciclo di vita del proprio smartphone. Al termine di una prima metà dell’anno all’insegna della paura e del distanziamento, nonché alle porte di una stagione autunnale che si auspica normalizzata (soprattutto dal punto di vista professionale), i nuovi device di alta fascia potrebbero incontrare maggiori resistenze rispetto al passato mentre potrebbero avere maggiori sbocchi tanto i terminali di fascia media, quanto quelli di maggior prestigio se dotati di una scontistica interessante.

Ecco perché è interessante vedere oggi la gamma iPhone ribassata ormai di oltre il 10%, in attesa che l’iPhone 12 giunga sul mercato e porti ulteriore pressione a questo trend. Oggi i prezzi sono così allineati:

iPhone 11 Pro 64GB: 989 euro (-16%)

iPhone 11 Pro 256GB: 1199 euro (-11%)

iPhone 11 Pro Max 256GB: 1279 euro (-12%)

Disponibili vari colori, consegne immediate. Con ogni probabilità non si vedranno sconti migliori prima dell’arrivo del Prime Day, la cui data ufficiale non è stata però ancora comunicata (e la cui entità non è chiara, vista la tempistica ormai irrimediabilmente prossima al successivo Black Friday).