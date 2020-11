iPhone 11, il prezzo scende: ecco l'offerta

Se il vecchio iPhone non ce la fa più, ma se al termine di una annata come questa si preferisce evitare l’investimento importante sul melafonino di ultima generazione, allora la risposta è servita. È disponibile in queste ore un’offerta del tutto speciale sull’iPhone 11, ossia lo smartphone Apple della generazione precedente, con un prezzo mai raggiunto fino ad ora: 609,99 euro.

iPhone 11, non è mai costato così poco

Per comprendere cosa significhi questo prezzo basti pensare che un mese fa l’iPhone 11 era sul mercato al prezzo speciale di 699 euro, scendendo a 649 a fine ottobre. Ciò che ha spinto al ribasso il costo è chiaramente l’uscita dell’iPhone 12, il cui prezzo è chiaramente ben più elevato, ma solo in queste ore che l’iPhone 11 è arrivato a sfiorare la soglia dei 600 euro.

In caso di acquisto multiplo, anzi, il prezzo scende addirittura al di sotto: 597,79 euro, con un risparmio ulteriore di più di 10 euro ad unità: un’ipotesi affascinante per acquisti di gruppo o per la dotazione in ufficio. Il merchant che mette a disposizione l’offerta ha un lusinghiero feedback del 100% ed offre spedizione immediata e gratuita.