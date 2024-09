iPhone 12, 13, 14 e 15: occhio al prezzo, Ricondizionato Eccellente Amazon

I prodotti ricondizionati sono un ottimo acquisto se desideri uno smartphone top di gamma ma non sei pronto alla spesa integrale. Grazie ai programmi proposti da vari store, hai la certezza di stare acquistando un dispositivo come nuovo e con tutti i vantaggi che ti offrirebbe se aprissi per la prima volta la scatola. Se ami l’ecosistema di Casa Cupertino e desideri tra le mani un Apple iPhone, trovi disponibili diverse series.

Gli smartphone che sto per consigliare sono ricondizionati e fanno parte del programma Amazon Renewed. Li acquisti direttamente dall’e-commerce con diversi vantaggi e sono tutti in condizione eccellente.

Amazon Renewed: condizioni e vantaggi del programma

Il programma Amazon Renewed è dedicato ai prodotti ricondizionati. Acquistando un dispositivo che fa parte di questa categoria hai diversi vantaggi: conosci lo stato iniziale, hai assistenza 24 ore su 24 se hai bisogno, hai la certezza che ogni singolo dispositivo sia stato testato e abbia passato dei controlli rigorosi in quanto Amazon li fa analizzare dagli esperti. In più hai un anno di garanzia Amazon con protezione dalla A alla Z.

Vicino al prezzo del prodotto, per tutti i modelli che ti sto per elencare, vedrai la dicitura “eccellente“. Cosa significa? Che gli smartphone ricondizionati sono stati soggetti a ispezione, test e pulizia in conformità ai requisiti di Amazon Renewed. Le condizioni “Eccellente” non mostrano segni di danni estetici visibili da 30 centimetri di distanza, hanno una batteria con il >80% di funzionalità al loro interno, non presentano alcun difetto estetico sullo schermo e vengono forniti con accessori generici od originali.

Apple iPhone: tutti i modelli e le serie in promozione su Amazon

Partendo dalla serie 12, trovi in offerta:

Apple iPhone 12, 128 GB in colorazione bianca. PREZZO 355€.

Apple iPhone 12 mini, 128 GB, in colorazione azzurra. PREZZO 304,99€.

iPhone 12 Pro, 128 GB, in colorazione grafite. PREZZO 418,90€.

Apple iPhone 12 Pro Max, 256 GB, in colorazione grafite. PREZZO 555€.

Per la serie 13, trovi in offerta:

Apple iPhone 13, 128 GB, in colorazione azzurra. PREZZO 449€.

Apple iPhone 13 Mini, 128 GB, in colorazione verde. PREZZO 390,46€.

Apple iPhone 13 Pro Max, 128 GB, in colorazione azzurro Sierra. PREZZO 660€.

Per la serie 14, trovi in offerta:

Apple iPhone 14, 512 GB, in colorazione mezzanotte. PREZZO 870,22€.

Apple iPhone 14 Pro, 128 GB, in colorazione argento. PREZZO 775,27€.

Per la serie 15, trovi in offerta: