iPhone 12 da 128 GB a prezzo BOMBA (-140€)

iPhone 12 da 128 GB torna in promozione su Amazon a soli 849,00€. Il prezzo di listino viene reso più favorevole da un ribasso del 14% che corrisponde a uno sconto effettivo di 140,00€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Apple iPhone 12: perché scegliere questo modello

Appartenente all'ultima serie di smartphone lanciata da Casa Cupertino, iPhone 12 è un dispositivo dalle dimensioni equilibrate e che racchiude al suo interno tutto ciò di cui si ha bisogno. Disponibile in questa colorazione Azzurro, regala un feedback piacevole alla vista.

Monta un display Super Retina XDR da 6.1 pollici e come già riportato, l'ampiezza è ottima e sufficiente a garantire una visione dei contenuti immersiva. L'aggiunta del Ceramic Shield rappresenta una garanzia in più e che assicura una robustezza elevata dei materiali impiegati.

Al suo interno si trova poi il Chip A14 Bionic con Neural Engine che migliora le prestazioni rispetto agli anni passati consentendo all'utente di utilizzare lo smartphone a pieno senza che questo subisca mai ritardi o blocchi.

Degni di nota sono gli obiettivi installati nei comparti fotografici che regalano scatti da paura. In particolar modo, sulla parte posteriore è presente una doppia fotocamera da 12 megapixel con lente grandangolo e ultra grandangolo. Nella parte frontale, invece, la fotocamera TrueDepth ha sempre una risoluzione di 12 megapixel e come quella posteriore consente di girare video HDR a 4K.

Novità assoluta dello smartphone è la compatibilità con la rete 5G.

Puoi acquistare iPhone 12 da 128 GB di memoria su Amazon a soli 849,00€ in colorazione azzurro. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore a casa se sei abbonato Prime. In caso contrario le consegne sono standard ma comunque. Il prodotto può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.