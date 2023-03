iPhone 12, il prezzo CROLLA IMPROVVISAMENTE su Amazon

Amazon ha deciso di sorprenderci perché oggi ti permette di acquistare iPhone 12 da 64GB a soli 607 euro invece di 839. Si tratta del minimo storico assoluto per questo modello, che offre prestazioni e funzionalità eccezionali ancora oggi, con uno sconto che è arrivato, possiamo dire, quasi in maniera improvvisa e inaspettata.

iPhone 12: ne vale ancora la pena?

La risposta veloce è: sì, perché parliamo di uno smartphone dotato comunque di un fantastico display Super Retina XDR da 6,1 pollici che ti regala colori brillanti e immagini nitide. Il vetro Ceramic Shield lo rende resistente agli urti e ai graffi di qualsiasi altro smartphone. E poi hai anche il supporto al 5G con cui puoi navigare e guardare i tuoi contenuti preferiti alla massima qualità e velocità.

Dotato del chip A14 Bionic, questo iPhone ti permette di usare le app più avanzate, giocare con la realtà aumentata e fare tutto quello che vuoi senza rallentamenti. La batteria inoltre dura a lungo e si ricarica in fretta.

Da non dimenticare la presenza di un sistema a doppia fotocamera da 12 megapixel (ultra-grandangolo e grandangolo) che ti consente di scattare foto straordinarie in ogni condizione di luce. Con la modalità Notte, Deep Fusion e Smart HDR 3 puoi catturare dettagli incredibili anche al buio o in controluce. Puoi anche registrare video HDR a 4K in Dolby Vision con una qualità cinematografica.

E poi c’è l’immancabile fotocamera anteriore TrueDepth da 12 megapixel che ti permette di fare selfie perfetti anche in modalità Notte o con effetti speciali. Puoi anche registrare video HDR a 4K in Dolby Vision con la fotocamera anteriore. E grazie al Face ID puoi sbloccare il tuo iPhone con un semplice sguardo.

Non perdere l’occasione di approfittare di questo sconto a dir poco improvviso: iPhone 12 può essere tuo a soli 607 euro. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.