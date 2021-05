iPhone 12 Mini con 99€ di sconto istantanei

iPhone 12 mini è in offerta su Amazon a soli 790,00€. Il ribasso dell'11% produce uno sconto esclusivo di 99,00€ che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Uno smartphone top di gamma: iPhone 12 Mini

iPhone 12 mini è lo smartphone che appartiene all'ultima serie lanciata da Casa Cupertino. Con le sue dimensioni ridotte è ideale per chi ama l'ecosistema Apple ma desidera uno smartphone a grandezza di palmo.

Disponibile nella colorazione Nera, il dispositivo vanta un display Super Retina XDR da 5,4 pollici che rende la visione dei contenuti immersiva. L'esperienza finale è aiutata sia dalle cornici sottili che dalla risoluzione elevata.

Il chip A14 Bionic fa da padrone e rende le prestazioni scattanti e veloci anche con più applicazioni aperte in background. Inoltre il taglio di memoria è quello da 128 GB di archiviazione.

Spicca il comparto fotografico che vanta una doppia fotocamera da 12 megapixel capace di scattare anche in modalità grandangolare e ultra grandangolare. Da non sottovalutare è la possibilità di girare video in 4K e HDR.

Ammontano sempre a 12, invece, i megapixel della fotocamera frontale TrueDepth.

La batteria assicura un'autonomia più che quotidiana grazie alla sua capacità. Inoltre questo smartphone può essere ricaricato anche in modalità rapida, ma il caricatore a 20 W è venduto separatamente.

Infine, non manca all'appello il Face ID che ormai è un tratto distinguibile degli smartphone Apple.

Puoi acquistare iPhone 12 Mini in colorazione nera a soli 790,00€ su Amazon. Ordinalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei sottoscritto a Prime o gratuitamente in caso contrario. Nel secondo caso, le spedizioni sono operate in circa una settimana. Il dispositivo può essere acquistato in un'unica soluzione o ricorrendo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.