iPhone 12 Mini in super offerta: merito degli eDays

E' arrivata l'ora di acquistare un nuovo smartphone e perché proprio un iPhone 12 Mini? Questo modello di Apple è eccezionale, non solo comprende al suo interno la créme de la créme, ma è persino in doppia promozione su eBay. Grazie agli eDays hai l'occasione di portartelo a casa con appena 589,90€. Come? Approfittando del ribasso del 8% e poi aggiungendo il codice “NOV21EDAYS” al momento del pagamento per risparmiare cinquanta euro extra.

Se sei interessato, fai attenzione a un dettaglio: la promo scade esattamente domani 21 novembre.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

iPhone 12 Mini: tutto ciò che devi sapere su questo modello

iPhone 12 Mini è forse uno degli smartphone più piccoli nella serie di Apple ma nonostante questo non ti fa mancare assolutamente nulla. Disponibile in colorazione Black integra tutte le tecnologie di Casa Cupertino unendole a comodità e praticità. Infatti sta perfettamente nel palmo di una mano e lo puoi utilizzare senza ricorrere all'altra!

Con il suo display da 5,4 pollici Super Retina XDR OLED ti fa godere le applicazioni così come la fruizione dei contenuti multimediali in modo magistrale. Il Chip A14 Bionic con Neural Engine non può che accompagnarti fedelmente nelle tue operazioni e in più hai 64 GB di memoria a tua disposizione.

Trattandosi di un melafonino non può mancare un apparato fotografico di tutto rispetto. In questo caso trovi a tua disposizione una doppia fotocamera da 12 megapixel che di qualità eguaglia quella dei suoi fratelli maggiori.

Infine ti faccio sapere che supporta la ricarica wireless e supporta il 5G.

Acquista subito il tuo iPhone 12 Mini su eBay a soli 589,90€ inserendo il codice “NOV21EDAYS”. Sta aspettando soltanto te.