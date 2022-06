iPhone 12 Mini, che offerta: prezzo mai così basso su Amazon

Voglia di iPhone 12 Mini? Non ti resta che acchiappare al volo questa incredibile offerta di Amazon. Lo smartphone più piccolo della scorsa generazione di smartphone Apple può essere tuo al prezzo di soli 649,00€, con uno sconto di quasi 100 euro rispetto al costo consigliato.

L’offerta è relativa al modello Viola e sta per terminare, quindi ti consigliamo di sbrigarti. Venduto e spedito direttamente da Amazon, sarà a casa tua già domani se sei un abbonato Prime.

iPhone 12 Mini: il piccolo potente smartphone di Apple ad un prezzo mai visto prima

iPhone 12 Mini è il modello pensato per chi è in cerca di uno smartphone Apple di ultima generazione dalle dimensioni non esagerate. Il suo splendido display Super Retina XDR ha infatti una diagonale da 5.4 pollici, perfetto dunque per portare il dispositivo comodamente in tasca senza che risulti troppo ingombrante.

Per il resto, vengono confermate le caratteristiche tecniche di iPhone 12, con un sistema con doppia fotocamera da 12 megapixel, ultrawide e wide, un sensore frontale TrueDepth da 12 megapixel e supporto alla tecnologia di riconoscimento Face ID. Il chip che alimenta lo smartphone è appartenente alla famiglia A14 Bionic: inoltre, grazie alla classifica IP68, è resistente all’acqua con una profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti. Compatibilità confermata anche con accessori MagSafe e caricabatterie wireless Qi.

Approfitta dunque di questa offerta super limitata e acquista iPhone 12 Mini al suo prezzo più basso di sempre su Amazon. Le unità a disposizione sono veramente poche, ti consigliamo dunque di non perdere troppo tempo se hai intenzione di entrare per la prima volta o tornare nel sempre apprezzato mondo della mela morsicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.