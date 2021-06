iPhone 12 Mini, prezzo SUPER per il Prime Day

Il Prime Day affonda anche il prezzo dell'iPhone 12 Mini, il modello che è probabilmente stato la più grande sorpresa dell'intera gamma iPhone per la stagione 2020/2021. Il prezzo crolla infatti a 719 euro mettendo assieme il 19% di sconto solo per le prossime 48 ore. Non solo iPhone 12, insomma: anche la versione Mini cerca le luci della ribalta e si candida al premio come miglior attore protagonista di questa due giorni di sconti.

C'è poco da aggiungere: c'è soltanto da approfittarne. Il modello in sconto è nell'affascinante tonalità azzurra, con taglio di memoria pari a 128GB e con il tradizionale display Super Retina XDR da 5,4 pollici.

Il Prime Day diventa facilmente una grande opportunità per quanti stanno cercando uno smartphone d'occasione, perché i prezzi di alcuni modelli di fascia alta trovano sconti di alta caratura (come in questo caso) e permettono così sconti importanti di cui approfittare. Sconti similari non si ripeteranno se non a fine estate o inizio autunno, quando si inizierà a parlare di iPhone 13 e la generazione precedente potrà rivedere vagamente al ribasso la propria soglia di ingresso.

Approfittarne oggi significa far proprio un iPhone ad un prezzo decisamente inferiore rispetto al solito, accompagnando il “Mini” delle dimensioni con un graditissimo “mini” relativo al prezzo.