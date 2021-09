iPhone 12 Mini: super sconto solo fino a stasera (256 GB)

iPhone 12 Mini è disponibile su Amazon a un prezzo veramente spettacolare. Con le offerte di settembre in corso, riesce a risparmiare ben €150 sul prezzo di listino pagandolo appena €859. Se sei interessato però devi affrettarti perché la promozione sarà disponibile soltanto fino a questa sera.

Uno smartphone che perfetto per il palmo della tua mano: iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini è il dispositivo più piccolo di casa Cupertino ma non per questo il meno tecnologico. Disponibile in colorazione nera, te lo porti a casa a un prezzo ragionevole per poter godere di una scheda tecnica veramente eccezionale.

Con il display Super Retina XDR hai il massimo della visione con la stessa qualità che trovi sui dispositivi Pro della stessa serie. L'unica differenza sostanziale è che l'ampiezza è di soli 5,4 pollici, una dimensione che nonostante tutto è pratica.

Al suo interno trovi il chip più recente in commercio ossia il A14 Bionic con Neural Engine. Questa caratteristica gli permette di volare in tutti i sensi visto che ha tempi di caricamento bassissimi e una reattività elevata. Ti farà piacere sapere che il taglio di memoria disponibile, invece, è quello da 256 GB.

Non manca all'appello un ottimo comparto fotografico composto da una doppia fotocamera posteriore con entrambi i sensori da 12 megapixel. Anche la lente dedicata ai selfie ha la stessa risoluzione per non farti mancare nulla.

Non ti dimenticare, infine, che questo dispositivo supporta la connettività 5G così puoi navigare alle velocità più elevate presenti sul commercio.

Acquista subito il tuo iPhone 12 Mini su Amazon a soli €859. Lo ordini in colorazione nera e lo ricevi a casa tua in pochissimo tempo grazie alle spedizioni Prime. Inoltre, se vuoi, lo paghi attraverso le 5 rate mensili di Amazon che sono prive di costi aggiuntivi.